Wallbox Registered (A) Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Diskussionen über Wallbox in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen zwei Wochen wurden vermehrt positive Meinungen geäußert, was auch zu positiven Themen rund um den Wert führte. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Wallbox bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Bei der Betrachtung der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Wallbox in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 4 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Wallbox vor. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 8,75 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 400 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält Wallbox von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Wallbox-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Wallbox-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.