Wallbox Registered (A) Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Diskussionen in den sozialen Medien über die Aktie von Wallbox geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwogen insgesamt positive Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Entwicklung stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und betrachtet die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die Analysten haben die Aktie von Wallbox in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was insgesamt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Wallbox-Aktie beträgt 8,75 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 370,43 Prozent hindeutet und ebenfalls die Einstufung "Gut" ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 und 25 Tagen misst, zeigt bei Wallbox eine neutrale Bewertung, da der RSI bei 45,16 und der RSI25 bei 40 liegen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität für Wallbox gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einem insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbild für die Aktie führt.