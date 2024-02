Wallbox Registered (A) Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Wallbox in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen deutlichen Anstieg in den roten Bereich. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Wallbox deutlich weniger diskutiert als üblich, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie.

Im vergangenen Jahr erhielt Wallbox insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Wallbox vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 9,33 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 526,4 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) klassifiziert die Aktie von Wallbox als neutral. Der RSI7 beträgt 42,11 und der RSI25 beträgt 55,78, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wallbox derzeit bei 2,53 USD liegt, während die Aktie selbst bei 1,49 USD notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", ebenso wie der Abstand zum GD200 von -41,11 Prozent und zum GD50 von -10,78 Prozent in den letzten 50 Tagen. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.