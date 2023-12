Wallbox Registered (A) Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Wallbox NV":

Die Aktie von Wallbox wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu gemischten Ergebnissen führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -36,42 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +9,71 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den Diskussionen in den sozialen Medien wurden in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen zu Wallbox geäußert, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen aufkamen. Auf Basis dieser Stimmungsbilder wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen für Wallbox abgegeben. Die durchschnittliche Bewertung ist "Gut", und die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 355,73 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Wallbox wurde ebenfalls untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".