Wallbox Registered (A) Aktie: Gut oder schlecht?

Die technische Analyse von Wallbox-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 2,52 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 1,63 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,67 USD, was nahe am Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Wallbox auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 42, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 51,27, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die RSIs zeigen somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Wallbox.

Analysten haben dem Wertpapier eine durchschnittliche "Gut"-Bewertung gegeben, basierend auf 3 "Gut"- und 0 "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 472,6 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment rund um Wallbox war in den letzten zwei Wochen neutral, aber in den letzten Tagen gab es vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Wallbox auf Basis der technischen Analyse, der Analystenbewertung und des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.