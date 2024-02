Wallbox Registered (A) Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Tokyo Electron":

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Wallbox ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen negativere Kommunikation im Vordergrund stand. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Interesse der Anleger hauptsächlich von positiven Themen geprägt. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Wallbox aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Wallbox derzeit bei einem Wert von 58,33 liegt, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wird der RSI auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich für den RSI insgesamt die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Wallbox derzeit um -7,41 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei einem Kurs von 1,5 USD. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -39,27 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, führt zu einem insgesamt positiven Bild. Von den Empfehlungen waren 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Wallbox liegt bei 8 USD, was eine potenzielle Entwicklung um 433,33 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.