Wallbox Registered (A) Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Wallbox NV":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Für die Wallbox liegt der RSI bei 42, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 39,81, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Wallbox in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Darüber hinaus wurde in den sozialen Medien eine erhöhte Aktivität bezüglich Wallbox festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Wallbox insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotenzial von 328,92 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Wallbox diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Insgesamt wird Wallbox auf der Basis des RSI, des Sentiments und der Analysteneinschätzungen mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.