Wall Street könnte im negativen Bereich eröffnen

BRÜSSEL/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Steigende Gas- und Ölpreise bereiten den Ländern der Europäischen Union angesichts des nahenden Winters Sorgen. Die Länder, die die Ukraine unterstützen, reduzieren ihre Gasimporte aus Russland. In der Zwischenzeit werden der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde und sein Team das Atomkraftwerk in der Ukraine besuchen, da sich die Anlage in einem riskanten Zustand befindet, da Russland weiterhin Angriffe… Hier weiterlesen