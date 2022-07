Wall Street: Voraussichtlich im negativen Bereich!

Am Donnerstag könnten die Gewinne im Mittelpunkt stehen. Auch die Daten zur Erzeugerpreisinflation sowie der wöchentliche Bericht über die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung werden an diesem Tag besondere Aufmerksamkeit erhalten. Asiatische Aktien beendeten den Handel uneinheitlich, während europäische Aktien rückläufig sind. Bis 7.35 Uhr ET gaben die Dow-Futures um 436,00 Punkte nach, die S&P 500-Futures um 52,25 Punkte und die Nasdaq… Hier weiterlesen