Wall Street: Reaktion auf die Fed-Entscheidung!

Die Anleger könnten am Mittwoch weiter auf die Entscheidung der US-Notenbank Fed reagieren, die Inflation mit einer Zinserhöhung um einen dreiviertel Prozentpunkt zu bekämpfen. Die jüngste Entscheidung könnte sich für Haus- und Autokäufer nachteilig auswirken und die Lebenshaltungskosten in die Höhe treiben. Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, die Baubeginne und die Produktionstätigkeit im Philadelphia-Gebiet könnten am Donnerstag ebenfalls besondere Beachtung finden.… Hier weiterlesen