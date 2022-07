Wall Street: Positive Eröffnung erwartet!

Der britische Premierminister Boris Johnson ist als Parteichef der Konservativen zurückgetreten und bleibt im Amt, bis die Partei seinen Nachfolger wählt. Positive Frühindikatoren Frühindikatoren aus dem US-Futures-Index deuten darauf hin, dass die Wall Street am Donnerstag positiv eröffnen könnte. Asiatische Aktien schlossen höher, während europäische Aktien im Plus notieren. Am Donnerstag werden die Arbeitslosenzahlen des Arbeitsministeriums für diese Woche und der… Hier weiterlesen