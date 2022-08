Wall Street: Positive Eröffnung angestrebt!

Der Besuch von Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi in Taiwan und Chinas Vergeltungsmaßnahmen in Form von Handelsbeschränkungen werden von den Anlegern genau beobachtet. Der Höhepunkt des Tages könnten die Unternehmensgewinne sein Asiatische Aktien schlossen im Großen und Ganzen höher, während europäische Aktien überwiegend im Plus schlossen. Um 7.50 Uhr ET lagen die Dow-Futures um 138,00 Punkte im Plus, die S&P 500-Futures legten… Hier weiterlesen