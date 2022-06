Wall Street: Positive Eröffnung angestrebt!

Anleger beobachteten den G-7-Gipfel in Deutschland, bei dem die Staats- und Regierungschefs der Ukraine ihre Unterstützung zusagten. Auch auf dem bevorstehenden Nato-Gipfel in Madrid könnte diese Unterstützung bekräftigt werden. Asiatische Aktien schlossen größtenteils höher, während europäische Aktien auf breiter Front im Plus notierten. Bis 7.45 Uhr ET lagen die Dow-Futures 196,00 Punkte im Plus, die S&P 500-Futures legten um 21,75… Hier weiterlesen