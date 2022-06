Wall Street: Positive Eröffnung?

Die Anleger warten am Freitag auf die Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell. Besondere Aufmerksamkeit dürften auch der Bericht zur Industrieproduktion im Mai und die Frühindikatoren erhalten. Asiatische Aktien beendeten den Handel überwiegend im Minus, während europäische Aktien im Plus notieren. Bis 7.40 Uhr ET lagen die Dow-Futures um 199,00 Punkte im Plus, die S&P 500-Futures legten um 32,00 Punkte zu… Hier weiterlesen