Asiatische Aktien schlossen im Plus, während europäische Aktien schwächer notieren. Erste Anzeichen des US-Futures-Index deuten darauf hin, dass die Wall Street leicht schwächer eröffnen könnte. Bis 7.50 Uhr ET gaben die Dow-Futures um 68,00 Punkte, die S&P 500-Futures um 8,50 Punkte und die Nasdaq 100-Futures um 18,75 Punkte nach. Die wichtigsten US-Durchschnittswerte schlossen am Dienstag höher Der Dow stieg um… Hier weiterlesen