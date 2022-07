Wall Street: Futures deuten auf eine niedrigere Eröffnung hin!

Besondere Aufmerksamkeit wird auch den Berichten über Fabrikaufträge, das US-Handelsdefizit und die Aktivität des Dienstleistungssektors zuteil. Der JOLTS-Bericht und das FOMC-Protokoll könnten am Mittwoch von Bedeutung sein. Die zunehmenden Fälle von COVID-19 geben den Anlegern weiterhin Anlass zur Sorge. Asiatische Aktien schlossen überwiegend im Plus. Europäische Aktien notieren niedriger. Um 7.15 Uhr ET lagen die Dow-Futures 146,00 Punkte im Minus,… Hier weiterlesen