Wall Street: Futures deuten auf eine leicht niedrigere Eröffnung hin!

Die monatlichen Arbeitsmarktdaten, die Konjunkturdaten des verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors sowie das US-Handelsdefizit könnten in dieser Woche im Mittelpunkt stehen. Frühindikatoren aus dem U.S. Futures Index deuten darauf hin, dass die Wall Street leicht schwächer eröffnen könnte. Um 7.35 Uhr ET lagen die Dow-Futures 17,00 Punkte im Minus, die S&P 500-Futures gaben 6,50 Punkte nach und die Nasdaq 100-Futures… Hier weiterlesen