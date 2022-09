Wall Street im Aufschwung

BRÜSSEL/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die ersten Tendenzen an den US-Futures-Indizes deuten auf eine positive Eröffnung der Wall Street hin. Asiatische Aktien beendeten den Handel schwächer, während europäische Aktien auf breiter Front im Plus notieren. Präsident Wladimir Putin sagte in einer Ansprache an die Nation, Russland werde alle Mittel zur Verteidigung des Landes und seiner Bevölkerung einsetzen. Im Rahmen der Mobilisierung werden… Hier weiterlesen