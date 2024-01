Walkme Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Walkme liegt bei 37,04 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,15 und wird ebenfalls als "Neutral" betrachtet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Walkme derzeit um +8,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +11,25 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass die Aktie mehr Beachtung als üblich erfährt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Walkme-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral ist. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen von Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Walkme in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" betrachtet werden muss.