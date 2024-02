Walkme Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

In den letzten Wochen wurde bei Walkme eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies zeigt sich in einer negativen Tendenz bei den Marktteilnehmern in den sozialen Medien. Dies wird mit "Schlecht" bewertet. Auch die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen ist rückläufig, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Walkme daher für diese Stufe eine negative Bewertung.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Walkme gesprochen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Walkme-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer neutralen Einstufung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Walkme-Aktie positiv bewertet, da der Aktienkurs einen Abstand von +9,87 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein neutrales Signal. Insgesamt erhält Walkme in der technischen Analyse eine positive Bewertung.

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Stimmung und Bewertung bei Walkme in den vergangenen Wochen gemischt war, wobei die Anleger-Stimmung positiv ausfällt und auch die technische Analyse größtenteils positive Signale liefert.