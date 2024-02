Walkme Aktie: Reagiert die Aktie?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien in den sozialen Medien. Dies kann sich auf die Einschätzungen für Aktien auswirken. Bei Walkme wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Walkme-Aktie ein Durchschnitt von 9,42 USD für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,48 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 10,22 USD, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Walkme eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Walkme eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Walkme von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Walkme liegt bei 63,04 und der RSI25 bei 59, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also für Walkme eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien, die technische Analyse und den RSI.

