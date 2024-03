Walkme Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Walkme betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 77,78 Punkte, was darauf hinweist, dass Walkme derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 73,14, dass Walkme überkauft ist, und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes kann Walkme über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und bewertet werden. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Walkme sowohl auf der kurzfristigen als auch auf der langfristigen Basis als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was auf einen Abwärtstrend hindeutet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Walkme gemäß verschiedener Indikatoren auf "Neutral" bzw. "Schlecht" eingestuft wird, was Anlegern wichtige Hinweise für ihre Investitionsentscheidungen liefert.