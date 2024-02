Walker Greenbank Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Sanderson Design wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 88,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 76,62 an, dass Sanderson Design überkauft ist. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Sanderson Design 8, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Sanderson Design derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von -10,43 Prozent bzw. -14,27 Prozent, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität führt zu einem "Neutral"-Rating für die Sanderson Design-Aktie, da keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger festgestellt wurde und auch die Intensität der Diskussionen im neutralen Bereich liegt.