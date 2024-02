Walker, Dunlop Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Acom":

In den letzten zwölf Monaten haben 1 Analystenbewertungen die Walker & Dunlop-Aktie erhalten. Alle Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie führt. Es gab keine neuen Analystenupdates in diesem Monat. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 110 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 11,27 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

Die Dividendenrendite von Walker & Dunlop beträgt derzeit 2,59 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,71 Prozent liegt. Diese Differenz führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung bezüglich Walker & Dunlop insgesamt positiv ist. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Walker & Dunlop-Aktie basierend auf ihrem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage positiv bewertet wird. Allerdings erhält sie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie jedoch mit einem "Gut"-Rating versehen.