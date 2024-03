Walker, Dunlop Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Im vergangenen Jahr haben Analysten das Rating für Walker & Dunlop einmal als "Gut" und kein einziges Mal als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel also von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Walker & Dunlop. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 19,28 Prozent und sehen ein mittleres Kursziel bei 110 USD. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung von institutionellen Analysten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Walker & Dunlop unterhalten. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Schlecht" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine schwache Aktivität in Bezug auf Walker & Dunlop. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls eine negative Änderung erfahren. Somit erhält Walker & Dunlop insgesamt ein "Schlecht"-Rating für diese weichen Faktoren.

Im Branchenvergleich hat Walker & Dunlop in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,98 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um 11,63 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -1,65 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag Walker & Dunlop jedoch 2,41 Prozent über dem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.