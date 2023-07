Walker, Dunlop Aktie: Füße still halten!

Per 10.07.2023, 17:15 Uhr wird für die Aktie Walker & Dunlop am Heimatmarkt New York der Kurs von 81.66 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Walker & Dunlop einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Walker & Dunlop jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Walker & Dunlop ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Thrifts & Hypothekenfinanzierung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,21 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 70 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 44,23 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,18 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Walker & Dunlop damit 27,78 Prozent unter dem Durchschnitt (10,6 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 27,96 Prozent. Walker & Dunlop liegt aktuell 45,14 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Walker & Dunlop ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Walker & Dunlop-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 39,16, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,33, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.