Walker, Dunlop Aktie: Da braut sich was zusammen!

An der Heimatbörse New York notiert Walker & Dunlop per 28.04.2023, 21:58 Uhr bei 67.34 USD. Walker & Dunlop zählt zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Walker & Dunlop einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Walker & Dunlop jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Walker & Dunlop gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 14,24 insgesamt 49 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", der 27,67 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Walker & Dunlop investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,56 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,3 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Walker & Dunlop in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Walker & Dunlop haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Walker & Dunlop bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.