Walker Crips Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Walker Crips festgestellt werden, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, wodurch Walker Crips insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei positive Diskussionen an zwei Tagen nicht aufgezeichnet wurden. An fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Insgesamt wurde die Aktie aufgrund verstärkter Diskussionen über negative Themen mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis wird ebenfalls ein Wert von 50 Punkten ermittelt, wodurch die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bei Walker Crips 2 Prozent, was unter dem Mittelwert von 3,89 Prozent liegt und daher eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten erhält.