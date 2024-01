Walker Crips Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Das Unternehmen Walker Crips wird anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Die fundamentale Analyse ergibt eine Unterbewertung der Aktie, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und erhält daher ein "Gut"-Rating. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt ergibt unterschiedliche Bewertungen, je nachdem ob man den 200-Tage- oder den 50-Tage-Durchschnitt betrachtet. Die einfache Charttechnik bewertet die Aktie als "Gut". Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Walker Crips deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

