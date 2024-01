Walker Crips Aktie: War die Aufregung umsonst?

Bei Walker Crips gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung und im Buzz. Eine Veränderung tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Walker Crips keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Walker Crips daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

In der technischen Analyse wird Walker Crips derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 24,22 GBP, während der Aktienkurs bei 25 GBP liegt, was einer Abweichung von +3,22 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 23,13 GBP, was einer Abweichung von +8,08 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walker Crips 21, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 20,21) über dem Durchschnitt liegt (ca. 5 Prozent). Aus fundamentaler Sicht wird Walker Crips daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividende liegt Walker Crips mit einer Ausschüttung von 2 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (6 %) niedriger, was einer Differenz von 4 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Einstufung als "Schlecht" abgeleitet.