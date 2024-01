Walgreens Boots Alliance spürt schwieriges Einzelhandelsumfeld in den USA

DEERFIELD (dpa-AFX) - Die Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance spürt Gegenwind durch ein schwieriges Einzelhandelsumfeld in den USA. So sank der um Sondereffekte bereinigte Gewinn im ersten Geschäftsquartal (per Ende November) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 43 Prozent auf 0,66 US-Dollar je Aktie, wie das Unternehmen am Donnerstag in Deerfield mitteilte. Neben der zurückhaltenden Konsumstimmung belastete ein höherer Steuersatz. Dennoch fiel das Ergebnis besser aus als von Analysten erwartet. Wegen Wertberichtigungen auf verschiedene Finanzinstrumente verzeichnete Walgreens Boots Alliance einen Nettoverlust von 67 Millionen Dollar (61,3 Mio Euro). Ein Jahr zuvor war wegen teurer Vergleiche rund um den Vertrieb von Opioid-Schmerzmitteln noch ein Milliardenminus angefallen.

Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum hingegen um zehn Prozent auf 36,7 Milliarden Dollar. Den Aktionären kürzte das Unternehmen, das im vergangenen Geschäftsjahr tiefrote Zahlen geschrieben und deswegen ein Sparprogramm aufgesetzt hatte, die Quartalsdividende um knapp die Hälfte auf 25 Cent je Aktie. Die Jahresprognose bestätigte Walgreens Boots Alliance. Vorbörslich legte die Aktie dennoch um mehr als drei Prozent zu./nas/mis/jha/