Walgreens Boots Alliance, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des Sentiments und des Buzzes rund um eine Aktie. Unsere Analyse ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In Bezug auf Walgreens Boots Alliance hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben.

Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Walgreens Boots Alliance gezeigt. Dies deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, weshalb wir ihr eine "Schlecht"-Bewertung geben. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit einem "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde über Walgreens Boots Alliance besonders positiv diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen im Vordergrund standen. An vier Tagen überwog jedoch die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen interessieren sich die Anleger vor allem für negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite von Walgreens Boots Alliance bei -33,2 Prozent, was mehr als 56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche kommt die Aktie mit einer Rendite von 35,88 Prozent deutlich schlechter weg. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Walgreens Boots Alliance beträgt aktuell 4,16 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (4,04) liegt. Basierend auf dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.