Walgreens Boots Alliance: Zukünftige Kursentwicklung ist vielversprechend - Kursziel bei 36,84 EUR

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance weckte das Interesse der Analysten und wurde als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel beträgt 36,84 EUR mit einem erwarteten Potenzial von +37,54% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 29.06.2023 stieg die Walgreens Boots Alliance-Aktie um +0,91%

• Derzeitiges mittelfristiges Kursziel bei 36,84 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,11

Trotz einer negativen Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen konnte die Walgreens Boots Alliance-Aktie am gestrigen Tag einen Anstieg von +0,91% verzeichnen. Die momentane pessimistische Stimmung des Marktes spiegelt sich in der wöchentlichen Performance (-6,55%) wider.

Obwohl einige Analysten aufgrund dieser Entwicklung skeptisch sind, sind andere überzeugt vom Potenzial dieser Aktie und sehen sie als starken Kauf an (2...