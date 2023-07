Walgreens Boots Alliance: Verstecktes Potenzial von 39,30% - Kursziel liegt bei 37,02 EUR

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung erfahren. Gestern sank sie um weitere -0,16%. Insgesamt ergibt sich ein Ergebnis von -0,36%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Doch Analysten sind anderer Meinung und sehen bei der Aktie ein verstecktes Potenzial. Das mittelfristige Kursziel wird auf 37,02 EUR geschätzt. Sollte dies eintreffen, läge das Kurspotenzial für Investoren bei +39,30%.

Derzeit sprechen zwei Analysten sogar von einem starken Kaufsignal und einer optimistischen Einschätzung halten drei Bankexperten fest. Allerdings haben sich auch viele Experten neutral positioniert oder empfehlen sogar den Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating beträgt jetzt 3,11 nach zuvor ebenfalls schon hohen 3,11 Punkten.

Eine Entscheidung bleibt...