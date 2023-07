Walgreens Boots Alliance: Potenzial für einen Kursanstieg um +30,10% auf 36,27 EUR laut Analysten

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,25% erzielt und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +3,65%. Die Stimmung der Bankanalysten ist dabei eindeutig optimistisch.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel von Walgreens Boots Alliance bei 36,27 EUR gesehen. Dies ergibt ein potenzielles Kurspotenzial von +30,10%, wenn die Prognose der Bankanalysten zutrifft. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

Zwei Analysten empfehlen aktuell den Kauf der Aktie und nur einer sieht sie als stark kaufenswert an. Weitere dreizehn Experten bewerten die Aktie neutral mit “halten”. Ein Experte rät zum Verkauf und sogar einer zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating der Walgreens Boots Alliance liegt nach einem Update nun bei 3,11 Punkten.