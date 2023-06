Walgreens Boots Alliance: Potenzial für Kurssteigerungen

Die Aktien von Walgreens Boots Alliance werden derzeit unterbewertet, so die Ansicht einiger Analysten. Das Kursziel liegt bei 37,05 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +28,54%.

• Walgreens Boots Alliance: Am 23.06.2023 mit -1,54%

• Das Kursziel von Walgreens Boots Alliance liegt bei 37,05 EUR

• Guru-Rating von Walgreens Boots Alliance bleibt das selbe mit 3,11

Am gestrigen Handelstag fielen die Aktien von Walgreens Boots Alliance um -1,54%, was einer Summe von -3,89% in den letzten fünf Handelstagen entspricht und somit eine pessimistische Stimmung am Markt widerspiegelt.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 37,05 EUR laut Bankanalysten. Wenn diese Prognose zutrifft würde dies eine Steigerung des aktuellen Wertes um +28,54% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung...