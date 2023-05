Walgreens Boots Alliance: Potenzial für Kursanstieg von fast 30%

Die Aktie des US-amerikanischen Einzelhandelsunternehmens Walgreens Boots Alliance wird nach Meinung der Bankanalysten aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 37,66 EUR, was einem Potenzial für einen Anstieg von fast 30% entspricht.

Konkret meinen derzeit zwei Analysten, die Aktie sei ein starker Kauf und einer sieht sie optimistisch aber nicht euphorisch als “Kauf”. Die Bewertungen “halten” kommt von 13 Experten und noch immer empfiehlt ein Analyst den Verkauf der Aktien. Ein Experte ist sogar der Auffassung, dass Investoren ihre Anteile sofort abstoßen sollten.

Am gestrigen Tag hat Walgreens Boots Alliance am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -1,00 % hingelegt und in den vergangenen fünf Handelstagen aufsummiert sich das Ergebnis auf -0,56 %. Insofern scheint der Markt momentan relativ...