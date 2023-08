Walgreens Boots Alliance: Potenzial für Kursanstieg von +35,29%

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance hat am gestrigen Handelstag eine positive Entwicklung von +0,89% verzeichnet. Insgesamt hat sie jedoch in den vergangenen fünf Handelstagen um -2,60% nachgegeben. Der Markt scheint momentan also eher pessimistisch zu sein.

Doch die Bankanalysten sind anderer Meinung. Sie schätzen das mittelfristige Kursziel der Aktie auf 36,62 EUR und sehen damit ein Kurspotenzial von +35,29%. Allerdings bewerten nicht alle Experten die Lage gleich optimistisch. Während 2 Analysten die Aktie als “starken Kauf” empfehlen und ein weiterer Experte diese als “Kauf” einschätzt, halten sich 13 weitere mit einem neutralen “halten”-Rating zurück. Ein Analyst empfiehlt sogar einen Verkauf und einer sieht sofortigen Verkaufsbedarf.

Das Guru-Rating liegt nun bei 3,11 nach zuvor ebenfalls 3,11...