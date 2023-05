Walgreens Boots Alliance: Potenzial für Kursanstieg um fast 30%

In den Augen von Analysten ist derzeit die Aktie von Walgreens Boots Alliance unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 37,66 EUR, was einem Anstiegspotenzial von +29,75% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

• Am 24.05.2023 verzeichnete die Aktie eine negative Entwicklung von -1,05%

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,11 unverändert

• Zwei Analysten raten zum Kauf der Aktien

Am gestrigen Tag fiel die Aktie von Walgreens Boots Alliance am Finanzmarkt um -1,05%. Innerhalb einer Woche hat sich das Ergebnis auf einen neutralen Trend eingependelt und beträgt insgesamt -0,61%, was darauf schließen lässt, dass der Markt momentan relativ neutral eingestellt ist.

Trotzdem haben Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel für Walgreens Boots Alliance bei 37,66 EUR ausgemacht. Sollten sie recht behalten und das Unternehmen diese...