Walgreens Boots Alliance: Potenzial auf +38,26% Kurssteigerung

Am gestrigen Tag schloss Walgreens Boots Alliance mit einem Wachstum von +0,38%, nachdem sich in den letzten fünf Handelstagen ein Verlust von -7,04% angesammelt hatte. Dieser Trend scheint durch eine überwiegend pessimistische Stimmung am Markt begründet zu sein.

Allerdings sind einige Analysten anderer Meinung und behaupten, dass die Aktie nicht korrekt bewertet sei. In der Tat liegt das mittelfristige Kursziel bei 36,84 EUR – was ein Potenzial für Investoren von +38,26% eröffnet. Das Guru-Rating bleibt mit 3,11 unverändert.

Zwei Analysten bezeichnen die Aktie als starken Kauf und nur einer als Kaufempfehlung. Eine neutrale Bewertung wird von dreizehn Experten vergeben und nur einer empfiehlt einen Verkauf; weitere Experte(n) raten sogar dazu, Walgreens Boots Alliance sofort zu veräußern.

Insgesamt halten somit immer noch...