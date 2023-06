Walgreens Boots Alliance: Kursziel von 37,71 EUR in Sicht

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance hat am Vortag an der Börse eine positive Entwicklung von +0,70% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Plus von +3,09%. Der Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Laut Bankanalysten ist die Aktie mittelfristig unterbewertet und das Kursziel liegt bei 37,71 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von +25,52% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Konkret empfehlen zwei Analysten den Kauf der Aktie und einer sieht sie als einen starken Kauf an. Die Mehrheit gibt jedoch ein “Halten” Rating mit 13 Experten ab. Ein weiterer Experte gibt die Empfehlung zum Verkauf und einer sogar zur sofortigen Veräußerung.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,11.

Zusammenfassend ergibt sich damit...