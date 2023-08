Walgreens Boots Alliance: Kursziel von 31,07 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Walgreens Boots Alliance eine negative Entwicklung am Finanzmarkt. Mit -0,24% beendete sie den Handelstag und konnte somit ihre schlechte wöchentliche Performance fortschreiben. In den letzten fünf Handelstagen fiel der Kurs um -4,46%. Eine eindeutige pessimistische Stimmung herrscht momentan vor.

Dennoch sind einige Bankanalysten überzeugt davon, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Sie sehen das mittelfristige Kursziel bei 31,07 EUR und räumen ihr damit ein Potenzial von +32,90% ein. Allerdings teilen nicht alle Experten diese optimistische Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit.

Von insgesamt 17 Analysten stufen nur zwei die Aktie als Kauf ein. Weitere 14 Experten positionieren sich neutral mit einem “Halten”. Lediglich einer empfiehlt einen Verkauf und...