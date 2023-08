Walgreens Boots Alliance: Kursziel um +32,55% höher als derzeitiger Kurs

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance hat gestern einen soliden Anstieg von +0,46% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich damit ein Gesamtanstieg von +1,60%, was für eine positive Stimmung am Markt spricht.

Nach Einschätzung der Bankanalysten ist die Aktie jedoch immer noch unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 36,62 EUR. Wenn dieses Ziel erreicht wird, können Investoren mit einer Renditeerhöhung von+32,55% rechnen.

Momentan sind nur wenige Analysten optimistisch bezüglich Walgreens Boots Alliance: Zwei betrachten sie als starken Kauf und ein weiterer setzt das Rating auf „Kauf“. Eine neutrale Bewertung stammt von 13 Experten und nur einer empfiehlt einen Verkauf sowie ein Experte hält sogar einen sofortigen Verkauf für geboten.

Insgesamt zeigen diese Ergebnisse des Guru-Ratings (+3,11)...