Walgreens Boots Alliance: Das Kursziel im Fokus bei 23,85 EUR

Die Analysten sind der Ansicht, dass die Aktie von Walgreens Boots Alliance derzeit unterbewertet ist und ein wahres Kursziel von +31,21% über dem aktuellen Preis liegt.

• Walgreens Boots Alliance verzeichnete am 28.11.2023 einen Rückgang um -1,04%

• Das festgelegte Kursziel für Walgreens Boots Alliance beträgt 23,85 EUR

• Das Guru-Rating für Walgreens Boots Alliance bleibt konstant bei 3,19

An der Börse verlor die Aktie von Walgreens Boots Alliance gestern -1,04%, was zu einem Gesamtverlust von -5,15% in den letzten fünf Handelstagen oder einer vollständigen Woche führte. Diese Entwicklung deutet auf eine gegenwärtig eher pessimistische Marktstimmung hin.

Es stellt sich jedoch die Frage ob diese Entwicklung auch so von den Bankanalysten erwartet wurde? Die Stimmungslage scheint jedenfalls eindeutig zu sein.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Walgreens Boots Alliance liegt bei 23,85 EUR.

Im Durchschnitt vertreten Bankanalysten die Meinung eines mittelfristigen Kursziels für die Aktie in Höhe von 23,85 EUR. Sollten sie recht behalten, würde sich damit ein Potenzial von +31,21% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten angesichts des jüngsten negativen Trends diese Einschätzung.

Derzeit empfehlen konkret 2 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 2 bewerten sie optimistisch als “Kauf”. Eine neutrale Haltung wird hingegen von insgesamt 10 Experten eingenommen mit einer Einstufung als “halten”. Dennoch sind weiterhin auch nach wie vor noch 1 Analyst(en) davon überzeugt dass es Zeit ist die Aktien abzustoßen und nur noch genau so viele Experten sehen das genauso kritisch und plädieren ebenfalls zum Verkauf.

Der Anteil an Analysten mit zumindest noch positiver Bewertung liegt somit bei +25%.

Zusätzlich unterstützt wird diese positive Einschätzung durch das etablierte Trend-Indikator “Guru-Rating”, welches zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

