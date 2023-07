Walgreens Boots Alliance: Kursziel bei 36,63 EUR

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance hat in letzter Zeit an Wert verloren und wird momentan nach Meinung der Analysten unterbewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten liegt bei 36,63 EUR, was einem potentiellen Kursanstieg von +35,44% entspricht.

• Walgreens Boots Alliance: Am 28.07.2023 mit -2,71%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 36,63 EUR

• Guru-Rating nun bei 3,11 nach zuvor ebenfalls 3,11

Am vergangenen Tag hat die Aktie von Walgreens Boots Alliance einen Verlust von -2,71% am Finanzmarkt erlitten. Dies fügt sich in eine negative Entwicklung über fünf Handelstage hinweg ein und lässt den Markt pessimistisch erscheinen.

Das durchschnittliche Kursziel für Walgreens Boots Alliance liegt laut den Experten bei 36,63 EUR. Wenn diese Prognose eintreffen sollte könnte es zu einem Zuwachs im Wert um +35,44%...