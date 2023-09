Walgreens Boots Alliance: Eine Aktie mit Potenzial

Die Kursentwicklung von Walgreens Boots Alliance erfuhr am gestrigen Tag ein Plus von 0,80%, was nach einer Woche mit einem negativen Ergebnis vielversprechend ist. Trotzdem liegt die Stimmung derzeit eher pessimistisch.

Laut Bankanalysten hat die Aktie jedoch ein mittelfristiges Kursziel bei 31,12 EUR und bietet somit aktuell ein Kurspotenzial von +42,15%. Nicht alle Analysten teilen diese Meinung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit.

Von insgesamt 17 Experten empfehlen dennoch zwei einen Kauf und eine weitere als “Kauf” einzustufen. Den Großteil der Experten reiht sich unter das Rating “halten” (+82%) ein. Nur einer rät zum Verkauf (-5,88%).

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating ALT”, welches zuvor vorlag, bleibt gleich beim Wert von 3,00.

Zusammengefasst: Die Walgreens Boots Alliance-Aktien sind laut...