Walgreens Boots Alliance: Eine Aktie mit Potenzial?

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren, was darauf hindeutet, dass der Markt derzeit eher pessimistisch gestimmt ist. Die Bankanalysten scheinen jedoch anderer Meinung zu sein und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 30,66 EUR für die Aktie – ein Potenzial von +14,38% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 11.08.2023 stieg die Aktie um +0,41%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 30,66 EUR

• Das Guru-Rating beträgt nach wie vor 3

Derzeitig empfehlen eine Kaufempfehlung sowie eine optimistische Einschätzung durch einen weiteren Analysten die Investition in die Walgreens Boots Alliance-Aktien, während sich 14 Experten positionieren mit einer neutralen “Halten”-Bewertung und nur noch einer Empfehlung zum Verkauf.

Trotz des schwachen Trends der vergangenen Tage bewerten viele...