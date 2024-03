Walgreens Boots Alliance-Anleger wird’s freuen!

Das Stimmungs- und Buzz-Niveau bei Walgreens Boots Alliance-Aktien wird sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl und die Veränderung der Beiträge über einen längeren Zeitraum ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach unserer Untersuchung zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf und entspricht somit einem "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild.

Die Analysten bewerten die Walgreens Boots Alliance-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig gilt die Aktie als "Neutral", da in den letzten Studien des vergangenen Monats 0 Analysten den Titel als Gut einstuften, 2 als Neutral und 0 als Schlecht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 34 USD deutet auf ein Aufwärtspotential von 60,68 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Walgreens Boots Alliance eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Dividendenrendite von 4,16 Prozent liegt 1,34 Prozent über dem Branchendurchschnitt und macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem lukrativen Investment, was von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Walgreens Boots Alliance besonders positiv diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierend waren, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind vor allem positive Themen zu beobachten, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Walgreens Boots Alliance insgesamt eine "Gut"-Bewertung.