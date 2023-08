Walgreens Boots Alliance: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 36,62 EUR im Visier

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance hat in den letzten fünf Handelstagen leicht an Wert verloren. Gestern lag die Kursentwicklung bei -1,48%. Insgesamt beträgt das Minus der vergangenen Woche jedoch nur moderate -0,37%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Doch wie sehen die Experten das? Die Bankanalysten sind sich einig: Das wahre Kursziel von Walgreens Boots Alliance liegt bei 36,62 EUR. Wenn sie Recht behalten und die Aktie dieses Niveau erreicht, eröffnet sich Investoren ein beachtliches Potenzial von +35,16%.

Aktuell empfehlen zwei Analysten den Kauf der Aktie und einer sieht sie als leicht kaufenswert an. 13 Experten beurteilen sie neutral und einer rät zum Verkauf. Dabei liegen die Optimisten mit einem Anteil von +16,67% noch knapp vorn.

Zusätzlich spricht auch das Guru-Rating für eine positive...