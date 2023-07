Walgreens Boots Alliance: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 36,27 EUR das Ziel

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +3,32% erzielt. Gestern konnte sie um weitere +0,92% zulegen und zeigt sich damit optimistisch am Markt.

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 36,27 EUR und eröffnet Investoren somit ein Potenzial von +30,52%. Zwar teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend der Aktie.

Aktuell bewerten 2 Analysten die Aktie als starken Kauf und einer sieht sie optimistisch mit einem “Kauf”-Rating. Weitere 13 Experten positionieren sich neutral mit einem Rating “halten”. Nur noch ein Experte gibt an, dass die Aktie verkauft werden soll.

Das Guru-Rating für Walgreens Boots Alliance beträgt nun insgesamt 3,11 nach vorherigen 3,11...